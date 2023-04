Tak dziś wygląda. "Zaczęłam się przez lata zagładzać"

– Spędziłam szaloną ilość czasu na czytaniu tych komentarzy, a większość z nich była po prostu okropna. Pisali takie rzeczy, jakby chcieli, żebym umarła z powodu tego, jak wyglądam. To było po prostu okropne. A miałem wówczas 7, 8 lat. Zaczęłam się więc przez lata zagładzać. To wszystko wpłynęło na moje zdrowie psychiczne i ostatecznie przyczyniło się do rozwoju zaburzeń odżywiania w bardzo młodym wieku – wspomina Madison De La Garza.