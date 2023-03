Nie może o tym zapomnieć. "To była moja dziecięca trauma"

- Sam utwór nie był trudny do wykonania, ale śpiewanie w trakcie aerobiku, to już spore utrudnienie. […] Było mi w tym strasznie gorąco, gotowałem się wręcz. Nawet do łazienki nie mogłem przez ten czas pójść. Oprócz tego, że kostium był taki obfity i tak bardzo przylegał do ciała, to był zrobiony ze sztucznego materiału, no i do tego na głowie miałem rodzaj kasku z gwiazdą. Skakanie w tym wszystkim było trudne, trudniejsze niż chodzenie w butach na obcasie i w rajstopach - opowiada Ibisz.