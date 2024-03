Syn bohaterki "Sister Wives" popełnił samobójstwo. Miał tylko 25 lat

Program "Sister Wives" to przebój stacji TLC, który nie schodzi z anteny od 2010 r. Reality show opowiada o życiu rodziny Kody’ego Browna, jego czterech żon (formalnie jest związany tylko z jedną, z pozostałymi trzema łączy go "duchowe małżeństwo") i ich 18 dzieci. Kody i Janelle byli razem od 1993 r. do 2022 r. i doczekali się szóstki dzieci. Jednym z nich był 25-letni Garrison.