Sylwia Madeńska w bikini, które więcej odsłania, niż zasłania. Tak odpoczywała w Egipcie

Ale to już koniec wypoczynku u podnóża piramid. Madeńska wróciła do Polski, na pożegnanie serwując internautom zmysłowe ujęcie. Jej czarne bikini odsłaniało sporo ciała, ale to celebrytce nie przeszkadza. Widać, że z dumą chwali się sylwetką, nad którą ciężko pracuje.