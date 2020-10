Sylwia Madeńska skomentowała wypowiedzi Mikołaja na jej temat

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak poznali się w programie "Love Island", podczas którego zostali parą. Po zakończeniu show dostali propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami". Sylwia jest profesjonalną tancerką, Mikołaj figurował w programie jako gwiazda. Pandemia koronawirusa zmusiła producentów do zawieszenia programu na kilka miesięcy. W tym czasie Sylwii i Mikołajowi przestało się układać w życiu prywatnym. Na początku przestali ze sobą mieszkać, co zaczęło wzbudzać podejrzenia. Później mówili o tym, że poszli na terapię dla par. Ostatecznie rozstali się we wrześniu, a tydzień później odpadli z "Tańca z gwiazdami".