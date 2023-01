Sylwia Madeńska pokazała się bez filtra. Przykro jej, że w świecie brakuje naturalności

Madeńską śledzi na Instagramie ponad ćwierć miliona osób. Zwyciężczyni "Love Island" regularnie wrzuca tam fotki, na których wygląda, jakby dopiero co wyszła od fryzjera i makijażysty. Wyjątkiem jest ostatnie zdjęcie w bikini i rozczochraną fryzurą. "Wiecie, za co uwielbiam to zdjęcie? Za naturalność" - zaczęła swój wpis Madeńska.