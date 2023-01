Ola Ciupa chwali się rajskimi wakacjami w Dubaju. "Tutaj nie można się nudzić"

W jednym z wpisów na swoim InstaStories Ciupa zdradziła, dlaczego akurat Dubaj wybrała na cel swojej noworocznej podróży. "5 h samolotem i mam lato / Mam do wyboru plaże i mega zjawiskowe baseny / Jest masa atrakcji z każdej dziedziny i moja lista rzeczy i miejsc, które chcę zobaczyć lub zrobić lub zwiedzić w Dubaju jest jeszcze długa / Jest tyle świetnych restauracji, klubów, że każdego wieczoru można chodzić do innych i ciągle być pod wrażeniem / Tutaj nie można się nudzić [...]" - to tylko początek listy powodów, które opisała Ciupa w swojej publikacji wychwalającej Dubaj.