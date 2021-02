Chutnik skomentowała spot TVP. Jej słowa mogą zaskoczyć

Czego nie pokazał serial o Osieckiej?

W dalszej części swojego wpisu na Facebooku autorka "Kieszonkowego atlasu kobiet" podkreśla, że spot TVP nie tyle pokazuje przestarzały wizerunek kobiet (w kontrze do opinii Korwin-Piotrowskiej, której klip przywołuje wspomnienie lat 50.), co wizerunek kompletnie nieprawdziwy. I to zdaniem Sylwii Chutnik jest jego największym problemem.

"Spot TVP nie jest więc nawet wehikułem czasu. Jest za to nierealną wizją gospodyni domowej (jak wygląda życie codzienne, to sobie zobaczcie na moim ulubionym profilu Chujowa Pani Domu). Zaklinanie rzeczywistości i dążenie do mitycznej 'zwykłej kobiety' jest coraz bardziej desperackie. Im bardziej będą im nad głowami miotać się nasze błyskawice, tym bardziej będą cisnąć ścierkę i orgazm przy zmywaniu naczyń" - stwierdza. Nie ma przy tym wątpliwości, że na kreowanie takiego wizerunku i takiego świata przyzwolenie dają same kobiety.