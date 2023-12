Bez kontrowersji i politycznych aluzji podczas sylwestrów TVP i Polsatu. Telewizja ma dość?

Zarówno koncerty w Zakopanem, jak i w Chorzowie przebiegły spokojnie w porównaniu chociażby do ubiegłego roku. Widzowie apelowali w sieci, żeby artyści śpiewali swoje utwory a nie covery, których na obu sylwestrach nie brakowało. Polsat natomiast nie do końca zadbał o nagłośnienie, co również spotkało się z negatywnym odbiorem wśród widzów.