Sylwester Marzeń 2023 w Zakopanem pod znakiem zapytania? "Trzeba poczekać do wyborów"

Niezadowolenie tych ostatnich m.in. budził fakt, że miasto i TVP nie biorą równego udziału w partycypowaniu kosztów imprezy. W ubiegłym roku samorząd bezpłatnie użyczył stacji miejsca na Równi Krupowej oraz wziął na siebie sprzątanie po hucznej imprezie. Z kolei jak przypomina "Gazeta Wyborcza", burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podczas jednej z sesji rady miasta ujawnił, że to Zakopane płaci, by przyciągnąć telewizję do siebie, a stawki zaczynają się od 3,4 do 5 mln zł.