Nowy hit Netfliksa. Nie brakuje mocnych scen

"Królowa południa" cieszyła się ogromną popularnością pośród hiszpańskojęzycznych mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej. Odtwórczyni głównej roli Meksykanka Kate del Castillo stała się wielką gwiazdą latynoamerykańskiego filmu. Została nawet zaproszona do zagrania w hollywoodzkim hicie "Bad Boys for Life", którego gwiazdą był Will Smith. Anglojęzyczni Amerykanie musieli oczywiście zrobić swoją wersję serialu, który pojawił się w stacji USA Network w 2016 roku.