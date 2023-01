Kontrowersyjny serial Netfliksa skasowany. Protesty fanów

Avy staje się jedną z "wojowniczych zakonnic", które w imię chrześcijańskiego Boga stają do boju w obronie ludzkości. Intrygujący pomysł nie rozwijał się jednak w serialu zbyt dynamicznie. W gruncie rzeczy była to bowiem kolejna produkcja adresowana do nastolatków, która opowiadała o trudnych relacjach z rówieśnikami i odrzuceniu, na które skazany jest bohater dysponujący nadnaturalnymi zdolnościami lub po prostu różniący się od otoczenia.