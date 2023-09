Świat oburzony Polsatem. Zostanie przeprowadzone wewnętrzne śledztwo

Można powiedzieć, że doszło do powtórki z rozrywki, bo producenci programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie pierwszy razy zostali oskarżeni o to, że pozwolili na zaistnienie zjawiska "blackface". Polega ono na zastosowaniu makijażu mającego nadać postaci cechy, które są stereotypowymi wyobrażeniami na temat wyglądu osób ciemnoskórych. Jednak tym razem afera jest znacznie większa niż dwa lata temu. O show napisała spora część zachodnich mediów, w tym "The Guardian".