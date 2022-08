"Surowi rodzice" powracają. Wcześniej TVN miał przez ten program kłopoty

O ile "Superniania" była kierowana do rodziców kilkuletnich dzieci, tak "Surowi rodzice" skupiali się na zbuntowanych nastolatkach. Ci, którzy uciekali z domu, wagarowali, byli agresywni, mieli pierwsze kontakty z używkami, trafiali pod opiekę np. rodziny pastora Kościoła protestanckiego. Nieletni bohaterowie byli m.in. zmuszani do modlitwy i pracy na gospodarstwie. O programie, w którym padło hasło: "to nie dzieci, to bestie", również pisała w swojej książce Anna Golus.