"Miała te dzieci w d...". Ekspertka miażdży "Supernianię"

Dorota Zawadzka, z wykształcenia psycholog rozwojowy, zanim trafiła do TVN pracowała m.in. przy "Jaka to melodia?", gdzie opiekowała się uczestnikami w trakcie nagrań. Później udzielała się w kilku innych programach, ale największą sławę przyniosła jej "Superniania". W latach 2006-2008 w sumie wyemitowano tylko 31 odcinków, ale "Superniania" zapisała się w historii polskiej telewizji i jest do dziś wspominana. Po programie, w którym pomagała różnym rodzicom rozwiązywać problemy wychowawcze, występowała m.in. w "Na kłopoty Zawadzka" i "Świat według dziecka". Obecnie jest aktywna głównie na YouTube.