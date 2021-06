Superstacja znika. Widzów zostawiono bez słowa pożegnania

Kierownictwo stacji miało poprosić prowadzących o to, by nie żegnali się na wizji z widzami. Część z gwiazd stacji zrobiła to tylko za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jako jedyna wyłamała się Monika Goździalska, która była gospodynią programu "Z pierwszej strony". Goździalska została prowadzącą gale Babilon MMA w Polsat Sport. W przeciwieństwie do części kolegów i koleżanek z Superstacji nie przejdzie do ekipy Polsatu.