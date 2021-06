Widzowie zadecydowali. TVN i TVP daleko w tyle

Echa po Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie nie milkną. Najwięcej mówi się o Maneskin, pocałunku Thomasa i Damiano, a także ich apelu o to, by każdy czuł się wolny i mógł kochać, kogo chce. Ale na scenie Opery Leśnej wydarzyło się sporo podczas innych występów. Doda po raz pierwszy wykonała swój nowy singiel "Don't Wanna Hide", czym narobiła spore zamieszanie w sieci. Był też Michał Szpak, który również nawiązał swoim występem do sytuacji społeczności LGBT w Polsce.