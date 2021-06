Zabawna wpadka Dody na festiwalu w Sopocie

Sopockie festiwale co roku przyciągają do Opery Leśnej całe zastępy gwiazd, a wraz z nimi tłumy widzów. Na scenie premiery mają przeboje, które nierzadko zyskują status kultowych. Odbywają się tu też liczne benefisy. Oprócz świetnych występów, które porywają publiczność, zdarzają się też wpadki, które czasem przechodzą do historii, jak niefortunny występ Mandaryny.