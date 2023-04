"Sukcesja". Szokujący zwrot akcji. Na trwałe zapisał się w historii telewizji [UWAGA! SPOILERY]

To jest tym Murdochem, czy nie?

Brawurowo odgrywający patriarchę Royów Cox (tu powinny się posypać nagrody), w wywiadach w stylu Logana odrzucał wszelkie sugestie, że jego postać to nieszczególnie zakamuflowana wersja znanych miliarderów. - Nie jest Rupertem Murdochem, ani Donaldem Trumpem, ani Conradem Blackiem. Jest człowiekiem, który sam się stworzył, ale w jego dzieciństwie było coś, co skłoniło go do podjęcia decyzji: "Pi..rzyć to. To nie działa. Nic z tego nie działa" - powiedział aktor.