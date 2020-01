"Stranger Things" Netfliksa: Wiemy, gdzie będą kręcić czwarty sezon!

Jeszcze w styczniu lub na początku lutego ruszą zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Stranger Things". Jeśli nie widzieliście 3 sezonu, nie czytajcie tego artykułu!

Wszyscy liczymy na to, że Hopper pojawi się w najnowszym sezonie produkcji. Grający go David Harbour twierdził, że sam nie wie, co scenarzyści dla niego przygotowali i czy już zamknęli jego historię. Dzisiaj, w przededniu pierwszych zdjęć do czwartego sezonu, na pewno już wszystko wie.