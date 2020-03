"Stranger Things": Finn Wolfhard miał stalkerów. Śledzili każdy jego krok

Sława ma swoje blaski i cienie. O tej ciemnej stronie boleśnie przekonał się na własnej skórze Finn Wolfhard. Nastoletni gwiazdor serialu "Stranger Things" przyznał, że miał stalkerów.

Finn Wolfhard to 17-letni kanadyjski aktor, który największą popularność przyniosła rola Mike'a w hitowym serialu " Stranger Things " oraz Richiego Toziera w filmowej adaptacji książki Stephena Kinga "To". Jako że został gwiazdą, gdy był dzieckiem, zupełnie nie był przygotowany na to, co niesie ze sobą rozpoznawalność. Nie zdawał sobie sprawy, jakie szaleństwo wywołuje jego obecność poza planem filmowym.

- Kiedy miałem 13 lat, niektórzy dorośli śledzili mnie w drodze do domu, gdy wracałem z planu zdjęciowego "To". To było zaraz po premierze "Stranger Things", a ja wracałem do domu sam. Gdy tylko przyspieszałem kroku, oni również przyspieszali. Zanim dotarłem do drzwi, byłem już nieźle wyczerpany i przerażony. Oni wówczas podbiegali nagle i pytali: "Hej stary, można selfie?". Ja odpowiadałem: "Nie, nie można! Może przestaniecie prześladować dzieci?" - wspominał w rozmowie z "Mastermind Magazine".