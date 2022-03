Protest przyniósł skutek? Sygnały z Polski dotarły do Stinga. "Coś jest na rzeczy"

…ale tak naprawdę do widzów

Wystąpienie Szczygła uruchomiło lawinę. Do jego protestu dołączają inni dziennikarze. W komentarzu pod wpisem Szczygła Maciej Orłoś, dziennikarz związany przez wiele lat z TVP, stwierdził: "Mariusz, bardzo dobrze, że to napisałeś! Dziwne to swoją drogą, że ktoś tak, wydawałoby się świadomy, wystąpi na gali TVP. Dziwne, że sam nie wie, że to słabe. Dziwne, że jego management go w to wmanewrował. Wątpię czy Twój list da jakiś skutek, ale i tak dobrze, że piszesz." Szczygieł jednak otwarcie przyznaje, że napisał list także w innym celu niż odwiedzenie Stinga od planu występu w reżimowej telewizji.