Stefano Terrazzino pokazał młodszego brata. Też jest sławny. "Jak dwie krople wody"

- Teraz dopiero widzę, że chłopak wiedział, co robi. W Polsce dojrzał, stał się bardziej wrażliwy. Jak Polacy, oddałby wszystko ludziom w potrzebie. Bardzo to w was lubię - mówiła laty tygodnikowi "Świat i ludzie" mama Stefano, która z początku nie była zadowolona, że syn przeprowadza się do innego kraju.