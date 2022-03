"Mask Singer": kto ukrywa się pod strojem Słońca? Fani show już wiedzą?

"Mask Singer" to program z bardzo prostymi zasadami. Na scenie występują celebryci przebrani w wymyślne stroje - prysznic, słońce, tort, mucha czy potwór. Wdzianka, a właściwie prawdziwe rękodzielnicze dzieła sztuki, zakrywają ich od stóp do głów. Jednak jury i widzowie otrzymują garść wskazówek, co do tego, kto ukrywa się pod strojami. To one mają naprowadzić ich na właściwy trop. Cel to odgadnięcie, kto wciela się w przebierańców.