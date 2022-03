Stefano Terrazzino nie wraca do "Tańca z gwiazdami". Mówi dlaczego!

Teraz jednak próżno szukać go na telewizyjnym parkiecie. Co prawda produkcja regularnie stara się pokazywać zupełnie nowych tancerzy prowadzących gwiazdy w ich zmaganiach, ale widzowie domagają się znanych twarzy na ekranie. Tymczasem jak się okazuje, Stefano odpiera propozycje powrotu do show Polsatu. Mimo to pytania o jego udział powracają. Na przykład teraz kiedy pojawiły się wzmianki o jesiennej edycji.