"Mask Singer": czerstwych żartów ciąg dalszy. Tego się nie da oglądać

Tymczasem pozostaje pytanie: dla kogo w ogóle jest ten program? Jeśli dla dzieci, to po co puszczać go w sobotni wieczór? Po co dodawać polityczne żarty? Jeśli dla dorosłych… trudno mi wyobrazić sobie widza, który potrafi naprawdę dobrze się bawić podczas oglądania śpiewających stworów. Emocji zero, ryzyko usłyszenia bardzo źle wykonanej piosenki jest wysokie, a do tego sztuczność całego przedsięwzięcia wręcz poraża.