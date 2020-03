"Star Voice". TVP wyemitowała program na żywo. Widzowie krytykują

Piątkowa transmisja nowego programu rozrywkowego TVP2 odbyła się bez zmian. Wbrew decyzjom konkurencyjnych stacji wygląda na to, że Telewizja Polska nie planuje rezygnować z nadawania na żywo.

Rosnące zagrożenie koronawirusem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. W piątek 13 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o zawieszeniu lotów z Polski, zamknięciu galerii handlowych i przymusowej kwarantannie dla wszystkich wracających do ojczyzny. W wielu firmach zdecydowano o podjęciu pracy zdalnej. Również branża telewizyjna dostosowała się do nowej sytuacji. Ale nie TVP.

W piątkowy wieczór zarówno na antenie TVP2, jak i Polsatu wyemitowano programy na żywo bez udziału publiczności. W przypadku "Tańca z gwiazdami" był to ostatni, wiosenny odcinek. Produkcję zawieszono do jesieni. Z kolei w trakcie transmisji "Star Voice" nie padły żadne deklaracje, co do zaprzestania nagrań.