"Star Voice. Gwiazdy mają głos". Wystartowało muzyczne show TVP!

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" jest jedną z propozycji wiosennej ramówki TVP. Show, w którym gwiazdy oceniane są przez... gwiazdy, zaskoczyło nas poziomem wykonów. Było co oglądać, ale trudno mówić o słuchaniu.

Jego wokal jednak nie do końca przypadł do gustu jurorom, a parostatek w ich oczach zniknął gdzieś na horyzoncie.

Jego wykon utworu Amy Winehosue "You know, I'm no good" rzucił wszystkich na kolana.

Wokal modelki nie rzucił jurorów na kolana. Za to wszyscy skupili się na jej wyglądzie. Czy na pewno tak to powinno wyglądać?

Uczestnikiem numer 7 był Aleksiej Jarowenko (gwiazdor serialu "Zniewolona"). Aktor zmierzył się z utworem Franka Sinatry "Strangers in the night". I to tutaj zaczęło się muzyczne show. Gwiazdor zaśpiewał tak, że braknie nam słów, żeby to opisać.