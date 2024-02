Stanowski kontra Borek. Zwycięzca jest tylko jeden

Kanał Zero góruje nad Kanałem Sportowym

Mimo że Kanał Zero dopiero od kilku dni działa prężnie na YouTubie, to ze spokojem można powiedzieć, że zaczął z przytupem. Na samo przygotowanie siedziby do nagrywania Stanowski nie kryje, że wydał ok. 2 mln zł. Z kolei miesięczne wydatki związane z prowadzeniem kanału wynoszą 1,3 mln zł. Czy się opłaca? Właściciel nie ma co do tego wątpliwości.