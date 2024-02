Nagrał film o Wiśniewskim i SKOK Wołomin. "On nikogo nie oszukał"

- Cokolwiek byśmy nie sądzili o sprawie Michała Wiśniewskiego czy o samym Michale Wiśniewskim, to trzeba wyrzucić wszystko, co o nim wiemy i zastanowić się, co on takiego zrobił, dostosować to do przepisów prawa i biorąc pod uwagę to święte prawo domniemania niewinności udowodnić mu winę. (...). Ten sąd i prokurator nie przedstawili żadnego dowodu, że ten człowiek rzeczywiście chciał kogoś oszukać. (...) On nikogo nie oszukał. On mówił cały czas prawdę. To nie jest ten przypadek - skwitował Zielke.