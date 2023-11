Hubert Urbański wspomina pracę z Michałem Wiśniewskim. "Jak pięciolatek"

"Wszyscy wsiedliśmy do tego autobusu i bardzo szybko przekonaliśmy się, kim jest kierowca, bo on (Michał Wiśniewski - red.) był kierowcą i silnikiem jednocześnie [...]. Było jak w tym powiedzeniu o lataniu helikopterem: i śmiesznie, i strasznie. Był uciążliwy dla siebie i dla otoczenia. [...] Miał postawę: jak nie chcecie, to nie, to ja idę do pokoju. Wszyscy musieli się martwić, kiedy on wyjdzie z tego pokoju. Tak jak rozkapryszony pięciolatek, co może ustawić całą rodzinę w całym domu" - wspominał prezenter w "Podcastexie" zachowanie wokalisty.