Sromotna porażka Miszczaka. Oglądalność "The Real Housewives: Żony Warszawy" mówi wszystko

Program "The Real Housewives: Żony Warszawy" był emitowany od 6 września do 22 listopada. Kontrowersyjne show miało być środowym hitem Polsatu, nadawanym co tydzień o 20:05. Ale po trzech odcinkach przesunięto emisję aż o dwie godziny. Ten ruch odbił się mocno na już i tak niskiej oglądalności.