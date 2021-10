"Squid Game". Musisz to obejrzeć. 8 produkcji dla wielbicieli nowego hitu Netfliksa

Film z niewielkim budżetem, nakręcony przez Jamesa Wana, odniósł ogromny sukces i doczekał się kilku kontynuacji, zyskując status kultowego. Aż trudno uwierzyć, że początkowo miała być to produkcja przeznaczona wyłącznie do obiegu na kasetach VHS i DVD, jednak scenariusz – trzymający w napięciu i dość nowatorski – zyskał taką aprobatę, że w 2004 r. "Piła" ostatecznie trafiła do kin.