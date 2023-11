Spytali Nicolę z "Rolnik szuka żony" o ciążę. Ostro zareagowała

Odpowiedziała na kilka pytań od fanów "Rolnika", a rezultat "wywiadu" zaprezentowała w sieci. Internauci pytali, co u niej, czy polubiła dziewczyny z programu i co urzekło ją w... Arturze. Nicola dała znać, że jest chora, koleżanki z show to "piękne, mądre i kochane dziewczyny", a list pisała do Darka. Ale to nie był koniec pytań.