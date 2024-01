Sprawdzili, kto ogląda nowe TVP Info. Dane nie pozostawiają złudzeń

W środę 20 grudnia nowe władze odłączyły sygnał TVP Info. Stacja powróciła 29 grudnia. Przyglądając się danym, można odnieść wrażenie, że przerwa wpłynęła niezbyt korzystnie na oglądalność. Średni dobowy udział TVP Info w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia ub.r. wyniósł 5,08 proc. Z kolei w okresie od 29 grudnia ub.r. do 14 stycznia br. było to zaledwie 1,45 proc.