Robił miny, zamiast mówić o pogodzie. "Wygłupy" rozdrażniły widzów

- Myślę sobie, że nagle się dowiadujemy, że dochodzi do nas cyklon Gertruda i wszyscy się boimy. Rany, cyklon. Kiedyś to się nazywało niż i nikt nie wiedział, o co chodzi. Teraz to się nazywa cyklon i wszyscy się boją. To jest właśnie alarmizm. Alarmizm polega na tym, że w dobie mediów internetowych, żeby wzmóc klikalność, to wszyscy straszą. Straszą niżem, który przyniesie wiatr. I przyniósł wiatr, śnieżyce, zawieje, zamiecie, ale to jest zima. To jest naturalne – ironizował Kret.