Ile obecnie zarabiają w TVP? Kwoty mogą zdumiewać

Wirtualne Media donoszą, że według likwidatora pensje dziennikarzy, do których umów chciał mieć wgląd Matecki "są znacznie niższe niż zarobki dziennikarzy, którzy przed zmianami w TVP byli gospodarzami podobnych audycji". Oznajmił, że najwyższe wynagrodzenie to obecnie 35 tys. zł. brutto, co przekłada się na 420 tys. zł. rocznie. Tyle ma zarabiać tylko jedna z osób, które wskazał polityk Zjednoczonej Prawicy.