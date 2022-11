"Sprawa dla reportera": RPO zajął się sprawą Kononowicza. KRRiT ma zająć się programem

Życie niespełna 60-letniego mężczyzny od kilku lat można podglądać na YouTubowym kanale za sprawą wysiłków jego "patrona" Adama Cz. (to znany w Białymstoku działacz kojarzony ze skrajną prawicą, któremu niedawno prokuratura postawiła zarzut nawoływania do nienawiści na tle antysemickim). Choć, jak zapewnia Adam Cz. jest opiekunem Kononowicza i pomaga bezrobotnemu mężczyźnie, wielu zwraca uwagę, że żeruje na jego nieszczęściu i go wykorzystuje.