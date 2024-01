Spływają pierwsze nazwiska uczestników. W "TzG" będzie się działo

Na "ławie sędziowskiej" pozostanie jedynie Iwona Pavlović, która z "TzG" związana jest od początku jego istnienia, czyli 2005 r. Obok "Czarnej Mamby" zabraknie trzech panów: Andrzeja Grabowskiego, Michała Malitowskiego i Andrzeja Piasecznego. W nowej odsłonie produkcja ma powrócić do pomysłu sprzed dwóch edycji, czyli zredukowania liczby oceniających do trzech osób. Nie wiadomo jeszcze, kim one będą.