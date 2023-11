Spin-off hitu Netfliksa zbliża się wielkimi krokami. Jest zwiastun

Ale wszystko, co dobre (choć co do jakości serialu wielu krytyków miało sporo wątpliwości), szybko się kończy. Seria została zakończona po czterech latach emisji w 2021 r. Mamy jednak dobrą informację dla fanów oryginału: wkrótce w ofercie Netfliksa znajdzie się jego spin-off, skupiający się na losach znanego już widzom "Berlina".