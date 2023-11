"Sowieckie zniewolenie". TVP Info zadrwiło z Morozowskiego

- To się nadaje do dołączenia tych wszystkich sowieckich przykładów, bo to jest ten sam sposób zniewolenia. Tylko człowiek zniewolony składa samokrytykę. Człowiek wolny tego nie robi - dodał Stanisław Janecki w programie na żywo. Janecki zasugerował później, że Morozowski to "człowiek bez charakteru" i postawił na przeciwległym biegunie rotmistrza Pileckiego, który "samokrytyki nie składał".