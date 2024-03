Smutne wyznanie Teresy Lipowskiej. "Mam już bardzo blisko do końca"

"To już końcóweczka"

- Tu mi strasznie krzyż nawala, a tu noga, a to głowa. Siadasz wtedy w fotelu, nalewasz sobie wody mineralnej i jest ciężko. Wtedy zdaję sobie sprawę, że ja mam już bardzo blisko do tego końca. Może to być rok, pięć i dziesięć też, bo w końcu Danusia Szaflarska umarła dosyć późno, ale to już jest końcóweczka. I to dobija – powiedziała Teresa Lipowska.