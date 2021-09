Bez Krzykacza to nie ma sensu. Koniec "Złomowiska"

"Przez 12 sezonów polska produkcja dokumentalna 'Złomowisko PL' gromadziła rzesze fanów przed telewizorami, stając się flagowym tytułem Discovery Channel. Na początku roku dotarła do wszystkich smutna informacja o niespodziewanej śmierci jednego z głównych bohaterów serii, Marka 'Krzykacza' Pawłowskiego. Był to moment, żeby zastanowić się, co dalej. Szefowie kanału uznali, że wszystko już w kontekście programu zostało opowiedziane i czas zakończyć produkcję" - oświadczyło biuro prasowe TVN.