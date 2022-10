"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik brytyjskiej wersji aresztowany

Policja uwierzyła kobietom. Tabloid dowiedział się od funkcjonariuszy, że 40-latek został aresztowany w czwartek (29 września) w Worcestershire. Zarzucono mu stosowanie kontroli i przymusu. Jednak Roberts został dość szybko zwolniony z aresztu za kaucją. Teraz pozostaje mu czekać na dalszy rozwój dochodzenia. On sam nie przyznaje się do winy. Z kolei jego partnerka April ma być załamana całą sprawą. "April przechodzi bardzo trudny okres. Nie chce go już nigdy więcej widzieć" - czytamy w "The Sun". Zasugerowała także w jednym ze wpisów, że ich związek jest skończony.