"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Piotr zdradza zakończenie?

Piotr i Dorota wzięli ślub w aktualnie emitowanej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". On spokojny i poważnie podchodzący do tej przygody mężczyzna, ona delikatna i z ufnością patrząca w przyszłość. Wydają się dobrze dobraną parą, ale czy to wystarczy, by przetrwali jako małżeństwo?