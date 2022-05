"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Chorzewska uchyla rąbka tajemnicy

"Ślub od pierwszego wejrzenia" ma na celu sprawdzenie, czy można zakochać się w kimś, kto teoretycznie świetnie do nas pasuje, choć nigdy wcześniej go nie znaliśmy. Pary spotykają się przed urzędnikiem stanu cywilnego i biorą prawdziwy ślub. Mają miesiąc, by się poznać i zdecydować, czy trwają w tym telewizyjnym małżeństwie, czy jednak biorą rozwód.