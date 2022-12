"Ślub od pierwszego wejrzenia". To ich pierwsze święta we troje. Opublikowali piękne zdjęcia

"Nasze pierwsze wspólne Święta Bożego Narodzenia. Jest to dla nas wyjątkowy czas, przeplatający się ze wzruszeniem. Gdyż rok temu nie mogłam doczekać się kiedy po raz pierwszy zobaczę Antosię i wezmę ją w ramiona. A dzisiaj wybieram jej sukieneczkę na Wigilie, spinam włoski gumeczką i wybieram, co zje podczas świątecznej kolacji. Radość otacza cały nasz dom, w tle grają kolędy, a wisienką na torcie tego magicznego czasu to po prostu szczęście jakie mamy, mając siebie" - zwierzyła się Agnieszka.