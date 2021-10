"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka w ciążowej sesji. Nie może się doczekać narodzin dziecka

Agnieszka zaś ostatnio skupia się na tym, by informować, jak się zmienia w ciąży, co się z nią dzieje i jak wyglądają przygotowania do powiększenia rodziny. Niewątpliwie i dla niej, i dla jej męża to szczególny moment w życiu. Dlatego też oboje chcą jak najlepiej udokumentować chwile tuż przed pojawieniem się pociechy na świecie.