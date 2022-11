"Ślub od pierwszego wejrzenia". Są małżeństwem 14 dni. Padło hasło "intercyza"

Stanowczo podsumowała to Magdalena Chorzewska: - Myślę, że jeśli ludzie mają na pierwszym miejscu wartość pieniądza, posiadania i tylko pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, to jest to złudne. Poczucie bezpieczeństwa powinna dawać pewność i wiara w to, że nawet jeśli będzie inflacja, wzrośnie rata kredytu czy stracę pracę, to mam w sobie na tyle dużo zasobów, że sobie poradzę. Jeśli uzależniamy poczucie bezpieczeństwa od przychodów, a Justyna nie ma stałej pensji, to jest różnie.