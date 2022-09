"Ślub od pierwszego wejrzenia". Rafał Olszak nie odpuszcza. "Nienawistny festiwal obelg"

Olszak nie sympatyzuje z feminizmem, który kojarzy mu się z "fabryką narcystycznych i egoistycznych potworów, żyjących wyłącznie dla siebie". Ubolewa również nad współczesną kondycją mężczyzny. "Facet to ma być facet - mobilny, samodzielny, zaradny, a nie gość zasłaniający się równouprawnieniem, gdy panna pyta, czy ma 4 kółka. To straszne, że męskość dziś tak rozwadnia się, rozmiękcza. Faceci przez to zmieniają się w feministki w spodniach. Słabną, robią się podatni na deprechę i jałowe życie" - stwierdził.